Ronaldo, il clamoroso retroscena: “Ho pensato di tornare a giocare”

Uno dei migliori di sempre, frenato purtroppo dalla fragilità del suo corpo. Dopo gli anni belli in Europa, Ronaldo ‘Il Fenomeno’ ha chiuso con il calcio giocato in patria nel 2011. Ma, molto tempo dopo, esattamente due anni fa, ha pensato di tornare a giocare. E’ lui stesso a confessarlo in una diretta Instagram con Juan Sebastian Veron. Lo ‘strano pensiero’ dopo aver rilevato, nel 2018, il 51% delle quote del Valladolid. “Quando ho comprato il Valladolid – afferma – ci ho pensato. Se faccio un sacrificio, mi alleno tre-quattro mesi, poi posso giocare ancora qualche partita. Ma si soffre molto, i ragazzi di oggi vanno molto veloci. È stata un’idea che si è dissolta rapidamente”.