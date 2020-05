In Russia si torna in campo il 21 giugno: sugli spalti il 10% di pubblico

E’ il giorno degli annunci. E’ arrivata la notizia della ripresa del campionato di Serie A a partire dal 20 giugno, con il possibile anticipo della Coppa Italia dal 13 giugno. Novità anche dalla Russia, si tornerà in campo il 21 giugno e potrà farlo con il pubblico anche se in numero limitato. Nel dettaglio, l’agenzia federale per la tutela della salute ha autorizzato a far giocare le partite con la presenza del 10% della capacita’ degli stadi. Lo Zenit, che guida la classifica del campionato, potrebbe giocare davanti a 6.780 spettatori. Un primo passo verso il ritorno degli spettatori.