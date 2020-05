Sampdoria, lite con lo Sporting Lisbona per… Bruno Fernandes [DETTAGLI]

E’ in arrivo una battaglia legale tra la Sampdoria e Sporting Lisbona. Secondo quanto riporta Sportmediaset, le due squadre potrebbero finire davanti alla Fifa in relazione di un contenzioso su una clausola presente nell’accordo per il trasferimento di Bruno Fernandes dal club italiano a quello portoghese. Per il passaggio avvenuto nel 2018 i blucerchiati incassarono 8,5 milioni di euro più altri 0,5 milioni di eventuali bonus con il diritto di ricevere il 10% della plusvalenza derivante da un’eventuale cessione futura, successa poi allo United. La Samp si aspetta 5 milioni di euro, cifra che lo Sporting non ha intenzione di pagare.