Sassuolo, al via gli allenamenti: la prima seduta dopo il Coronavirus [FOTO e VIDEO]

La prima squadra di Serie A a riprendere gli allenamenti รจ il Sassuolo. Come previsto dal Dpcm del Governo, i calciatori hanno iniziato le sedute individuali da oggi, 4 maggio. Alcuni giocatori neroverdi si sono presentati al Mapei Football Center per riprendere confidenza con gli esercizi all’aria aperta dopo mesi di quarantena. Corsette e prime sgambate in attesa che si possa ripartire in gruppo dal 18 maggio, in vista di una possibile ripresa della stagione. In basso FOTO e VIDEO degli allenamenti dei calciatori del Sassuolo.