Scandalo a… Chiaverano, coppia fa sesso in pieno giorno: amplesso sulla piattaforma del lago [FOTO]

Esibizione a luci rosse a Chiaverano, in provincia di Torino. In pieno giorno una coppia ha deciso di fare sesso, il video è diventato subito virale sul web e ha fatto molto discutere. I due sono stati ripresi completamente nudi, avvinghiati uno sopra l’altro sulla piattaforma del Lago Sirio, lungo la sponda del comune di Chiaverano. Un passante, che si trovava per caso, ha subito notato la scena e effettuato una foto, lo scatto in breve tempo è diventato virale sul web. La scena si è verificata alle 13.30, in pieno giorno. “Ci sono due persone che fanno sesso nude in riva al lago”, è la segnalazione che è arrivata. Gli organi competenti hanno raggiunto il luogo, ma all’arrivo la coppia si era già rivestita. Adesso rischiano una denuncia per atti osceni e una multa salata.