“Schernisce i media. Molti capelli, ma poca testa. Una vergogna”: il ‘Mundo Deportivo’ annienta Rabiot

I media spagnoli stroncano Adrien Rabiot. Il centrocampista della Juventus, al centro delle polemiche negli ultimi giorni, è stato pesantemente criticato per i suoi atteggiamenti. Sul ‘Mundo Deportivo‘ un articolo che racconta il sospiro di sollievo tirato dal Barcellona, vicino all’acquisto del francese nelle scorse sessioni di mercato. Un carattere complicato quello di Rabiot, che interruppe il rapporto con il Psg anche per colpa della madre. Veronique, infatti, è anche agente del figlio e chiese un ingaggio altissimo ai blaugrana, facendo saltare l’accordo di massima. A Parigi venne messo fuori rosa per diverso tempo e fu la Juve ad approfittarne per farlo firmare a parametro zero. Con i bianconeri un feeling mai esploso. Poche prestazioni convincenti e segnali d’addio nelle ultime settimane. Il ‘Mundo Deportivo’ lo definisce “sostituto di lusso”. “Mucho pelo, poco coco“, scrivono gli spagnoli. Questo un estratto dello stroncamento dei media iberici: “Non un gol o un assist in 15 apparizioni. Ora, con l’emergenza Coronavirus, ne ha combinata un’altra delle sue, ricongiungendosi ai compagni a Torino per ultimo (anche se manca ancora Higuain, ndr). Inoltre, schernisce costantemente i media, come se fossero i cattivi dei film. Un magnifico mancino, molti capelli, ma poca testa. Una vergogna. Per una volta, il Barça si è sbarazzato di un grosso problema”.