Scholes confessa: “Ronaldinho era dello United, poi scelse il Barça. E lo prendemmo a calci…”

In quegli anni al Barcellona era considerato il migliore al mondo, lì Ronaldinho ha vinto tutto. Ma prima di approdare in Spagna, dal Paris Saint Germain, è stato molto vicino a vestire la maglia del Manchester United. A rivelarlo in un’intervista a BBC Radio è l’ex centrocampista inglese Paul Scholes.

“Eravamo in ritiro e credo che Ferguson fosse vicinissimo ad acquistarlo, addirittura era già pronto il suo numero di maglia. Eravamo tutti molto contenti perché sapevamo che avrebbe potuto cambiare la nostra squadra, ma all’ultimo momento decise di andare al Barcellona. Fu strano perché pochi giorni dopo ce lo siamo trovati di fronte a Seattle in un’amichevole: cercavamo in ogni modo di prenderlo a calci. Ho giocato con tanti grandi campioni in carriera e lui sarebbe stato un altro di quelli”.