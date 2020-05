“Lo scorso anno ho abortito per le botte che mi ha dato”: terribile accusa nei confronti del calciatore

Il caso Sebastian Villa si arricchisce di un nuovo capitolo. L’attaccante del Boca Juniors è stato denunciato la scorsa settimana dalla fidanzata, Daniela Cortes, per maltrattamenti. La ragazza ha postato sui suoi social delle foto che mostrano labbra insanguinate, ferite alle braccia e lividi sul volto. Il calciatore ha negato ma non solo è stato accusato di aver assoldato dei killer per intimidire la ragazza ma nei suoi confronti sono arrivate nuove accuse. Parlando a ‘Crónica TV’, la Cortes ha lanciato terribili imputazioni: “Lo scorso anno, verso maggio, ero incinta di suo figlio. Un giorno abbiamo avuto una discussione molto pesante, lui mi ha picchiata e mi ha maltrattata. Pochi giorni dopo ho cominciato a sanguinare in maniera impressionante, sono andata dal medico il giorno dopo perchè mi sono alzata con dolori fortissimi. Ed effettivamente mi hanno fatto una radiografia e mi hanno detto che non avevo più il feto dentro di me. Che avevo abortito per le botte che mi ha dato. È una persona bipolare. In un momento è felice e allegro, quello dopo si arrabbia, è violento e insulta. Sebastian è una sorpresa continua, perchè cambia continuamente attitudine. L’ho perdonato molte volte, perchè ho sempre creduto che potesse cambiare. Però sta bene un giorno e male quello dopo”. Le indagini sono in corso e chiariranno anche questo punto.