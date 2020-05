La Scottish Premiership conclusa ufficialmente: Celtic campione per la 51esima volta

Un altro campionato di calcio può considerarsi ufficialmente concluso: si tratta della Scottish Premiership. Il Celtic è per la 51esima volta campione di Scozia, l’Hearts retrocede in Championship. Ecco il comunicato ufficiale.

“in seguito alla consultazione con tutti e 12 i club, il consiglio di amministrazione dell’SPFL ha stabilito che la Premiership Ladbrokes 2019/20 è conclusa con effetto immediato. Come nel campionato Ladbrokes, nelle competizioni Ladbrokes League One e Ladbrokes League Two, i piazzamenti della stagione finale sono stati determinati in base a punti per partita nelle partite di campionato giocate al 13 marzo 2020 da ogni club. Celtic incoronato campione 2019/20 e Hearts retrocesso al Ladbrokes Championship”.