“Se i calciatori hanno paura possono prendersi il loro tempo”: il ds del Lipsia sulla ripresa della Bundesliga

La Bundesliga è pronta a ripartire, ma i calciatori sono preoccupati. A confermarlo è il direttore sportivo del Lipsia, Markus Krösche: “Se un calciatore ha dubbi o addirittura paura, noi dobbiamo rispettarlo. Chi vuole capire meglio questa situazione o non vuole allenarsi, può venire a parlare con noi. Il Lipsia è disposto a dare ai calciatori la possibilità di non allenarsi o di prendersi più tempo prima di tornare in campo“.

Nel prossimo weekend il calcio tedesco ripartirà. Il Lipsia è atteso dall’impegno contro il Friburgo: “Quando è arrivato il momento dell’allenamento a gruppi, abbiamo parlato con la squadra. Ai ragazzi abbiamo detto che questo è il nostro lavoro, quello che ci fa andare avanti, e anche che è importante che ognuno si assuma la responsabilità dei suoi comportamenti, soprattutto nel rispetto dei suoi compagni di lavoro”.