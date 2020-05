“Se fossi positivo al test e l’allenatore mi chiedesse di giocare, io lo farei”, l’ex calciatore fa discutere

La Premier League ha dato il via libera per gli allenamenti di gruppo, ma senza contatto tra i calciatori. Si tratta solo di un primo passo verso la ripresa del campionato. Intanto hanno fatto abbastanza scalpore le dichiarazioni di Graeme Souness. L’ex calciatore del Liverpool ha parlato a Sky Sports.

“Se fossi positivo al test e l’allenatore mi chiedesse di giocare comunque, io lo farei. Chiamatemi irresponsabile, ma se fossi un calciatore in questo momento non vedrei l’ora di tornare in campo. I calciatori hanno una responsabilità nei confronti della società, ma dall’altro lato della medaglia il calcio può fare bene a chi gioca. Quindi, per rispondere alla domanda, penso che potrebbero convincermi a giocare se fossi positivo ma non avessi sintomi. Ovviamente, parlo per me…”.