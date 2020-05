“Se si gioca in campo neutro, si falsa il campionato”, la squadra di calcio si ribella

La Premier League è al lavoro per riprendere la preparazione e completare la stagione, non tutti però sono d’accordo con quest’eventualità. Mette le cose in chiaro Paul Barber, amministratore delegato del Brighton: “Comprendiamo ovviamente che nelle circostanze molto difficili in cui siamo, ci troviamo di fronte al fatto che ogni opzione deve essere presa in considerazione. – ha detto – Ma ciò dovrebbe accadere solo quando è sicuro farlo per tutti gli interessati e, se e quando raggiungiamo quel punto. Noi non siamo a favore di giocare le nostre partite rimanenti in campi neutrali. Chiaramente, dobbiamo essere tutti pronti ad accettare alcuni compromessi e apprezziamo appieno il fatto che giocare a porte chiuse sia molto probabilmente un compromesso necessario per concludere la stagione, pur continuando a sostenere pienamente gli sforzi del governo per contenere la diffusione del Coronavirus. Ma in questo punto critico della stagione, giocare partite in campo neutro ha, a nostro avviso, il potenziale per avere un effetto materiale sull’integrità della competizione.”