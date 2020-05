Seba Rossi racconta Atene ’94: i tacchetti in faccia di Romario e le battute di Cruyff

Sebastiano Rossi è stato il portiere del Milan che ha vinto la Champions League nel 1994 battendo in finale il Barcellona per 4-0. In una diretta Instagram, l’ex rossonero ha raccontato alcuni retroscena di quei momenti, come riporta derbyderbyderby.it: “Abbiamo vinto 4-0, ma la prima occasione era stata per loro, ricordo che Romario mi mise quasi i tacchetti in faccia. Non gli diedi peso, non gli diedi soddisfazione. Le battute di Cruyff che si sentiva sicuro di vincere? Ne parlammo fra di noi solo arrivando in aereo ad Atene, poi solo concentrazione e basta in vista della finale. Dovevo giocare senza Baresi e Costacurta e dovevo prepararmi bene… Prima della finale Van Basten si allenava con noi, stava meglio, ma secondo me sotto sotto c’era il timore che Marco potesse raccontare qualcosa al suo idolo Cruyff e allora provammo pochi schemi a ridosso della partita… Sul 4-0 non solo Capello non voleva prendere gol, nemmeno io, mai prendere gol nel finale di gara… non si molla mai…”.