“Sei uno stronzo, fascista di merda”: rissa sui social per Pepe Reina

Non c’è pace per il portiere ex Milan e Napoli Pepe Reina. Dopo il Coronavirus l’estremo difensore ha dovuto fare i conti con una rissa sui social. L’accusa è quella di aver pubblicato su Twitter un post in favore della manifestazione organizzata da Vox, strizzando l’occhio alla manifestazione organizzata dal partito di destra e che ha mandato il tilt il traffico di Madrid.

Nega, rapper appartenente alla crew Los Chikos del Maíz, ha sbottato e l’attacco è stato pesantissimo, come riporta anche ‘Il Corriere dello Sport’. “Guarda che sei uno str… anche in nazionale pensavi di essere super divertente ed eri solo imbarazzante. E oh, sorpresa, alla fine è stato confermato che eri uno str. Il più str… Fascista di m…”.