“Sembra un sedile del bus”: la nuova maglia del Manchester United perplime i tifosi [FOTO]

Mentre regna ancora l’incertezza sulla ripresa di tanti campionati in Europa, iniziano a circolare le prime immagini sulle maglie della stagione 2020/2021. Anche in Inghilterra trapela qualche anticipazione. Ma c’è chi è già perplesso alla vista della nuova divisa. E’ il caso dei tifosi del Manchester United. I fan dei Red Devils sono perplessi e i primi commenti sono negativi. Su Twitter è comparsa un’immagine della maglia per la prossima stagione e c’è chi l’ha paragonata ad un sedile di un bus. Ma non solo. C’è chi commenta “Che atrocità!”. Insomma, la nuova scelta dei Red Devils non sembra essere andata giù ai tifosi. In basso la FOTO.

Dear @adidasfootball and @ManUtd. Why are our new shirt looking like an old school bus seat? Its not to late to change. Give us something better and something to be proud of! pic.twitter.com/SlVkPajggy

— Mario Hansen (@MarioHansen86) May 15, 2020