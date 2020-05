Serie A, forse ci siamo: come finirà il campionato?

Certo, a guardare i siti internet che contengono i migliori pronostici di oggi, e attingendo alle informazioni che i siti sportivi generalmente “ben informati” hanno erogato, sembra che per il momento non ci sia proprio alcuno spiraglio di ripresa a brevissimo termine.

Né le pagine con i migliori pronostici della Serie B, né quelle con i migliori pronostici di Serie A sono per il momento valorizzate e, complice il ritorno del massimo campionato di calcio tedesco, la Bundesliga, si inizia a intravedere qualcosa per quanto riguarda i migliori pronostici calcio internazionale. Ma cosa attendersi per le competizioni italiane?

Campionato finito o no?

Diciamo subito che, nel caso in cui non dovessero esserci le condizioni per poter riprendere, e dunque il campionato dovesse essere considerato finito, non ci sarebbe alcuna norma specifica in grado di disciplinare puntualmente questa situazione. Si verrebbe dunque ad aprire un vuoto normativo che potrà essere risolto solo con una decisione da parte dell’organo competente, alla luce dell’attuale situazione di classifica.

In tal senso, ricordiamo che in questo momento la Juventus è in testa con 63 punti, davanti alla Lazio con 62 punti e all’Inter con 54 punti, che rispetto alle altre due ha una gara da recuperare. Il problema è che nessuna delle parti in causa potrebbe “pretendere” che lo Scudetto sia assegnato, considerato il già rammentato buco normativo.

Le ipotesi al vaglio, attualmente, sono quattro:

la ripresa del campionato con delle partite concentrate durante la stagione estiva, partendo da giugno ; l’assegnazione dello Scudetto con le posizioni già consolidate e, dunque, con la vittoria della Juventus; la non assegnazione dello Scudetto (una posizione che, a quanto pare, sarebbe già caldeggiata dalla stessa capolista nel caso in cui non vi siano le condizioni per riprendere); un meccanismo di playoff e playout che consentirebbe di chiudere il campionato con minori gare rispetto a quelle del girone.

I bookmaker guardano già al 2021

Con uno Scudetto 2020 in fase di quasi archiviazione, molti dei migliori pronostici per vincere le scommesse si stanno già concentrando sul 2021, anno nel quale – si spera – il campionato possa riprendere con la sua consueta routine.

Certo, allo stato incerto e attuale delle cose puntare a un obiettivo di così medio termine potrebbe sembrare incongruo, ma in realtà non sono pochi gli appassionati di calcio che, giorno dopo giorno, si stanno rassegnando a immaginare un’estate senza calcio, e un rinvio delle competizioni alla prossima stagione

Per i più curiosi, ricordiamo che attualmente le quote scudetto 2021 sono già in fase di assegnazione da parte dei principali bookmaker internazionali. E che, non a caso, è sempre la Juventus ad essere la favorita alla ripresa delle competizioni, con una quota che a seconda degli operatori viene stabilita in 1.50 – 1.80.

Alle sue spalle si piazza invece l’Inter. La seconda stagione di Antonio Conte (o forse sarebbe il caso di dire la prima stagione e mezza) vede i nerazzurri consolidare le proprie ambizioni ma… a quanto pare non tanto da poter ambire allo Scudetto. La quota dei nerazzurri oscilla tra 3.50 e 4.00. Per quanto infine concerne il terzo posto, la Lazio è bancata tra 7.50 e 8.00.

