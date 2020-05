Serie A, come si ripartirà dopo il Coronavirus? Trecento persone allo stadio, addio mascotte e strette di mano

La FIGC ha confermato la volontà di far ripartire la Serie A, la Serie B e la Serie C. Oltre ad aver deciso il 20 agosto come data per far finire i campionato, ci sono molte novità in merito alla ripartenza della stagione. Norme da rispettare sia dal punto di vista igienico-sanitario sia da quello del regolamento. L’edizione odierna del ‘Messaggero’ riporta alcune indiscrezioni del protocollo, da confermare il 28 maggio.

I PUNTI DEL PROTOCOLLO