Serie A, è fatta: si torna in campo, arriva la fumata bianca, al via il 20 giugno!

E’ arrivata la tanto attesa decisione, la Serie A riparte. Si è da poco conclusa la riunione con le componenti del calcio italiano: il ministro dello Sport ha contattato il premier Giuseppe Conte e si è deciso di ripartire il 20 giugno. “Adesso ci sono le condizioni per ripartire”, è quanto riportato proprio da Spadafora all’uscita, come riporta Repubblica.

Sono bastati 40 minuti di colloqui per prendere un provvedimento definitivo. E’ arrivata la fumata bianca, nel pomeriggio era arrivato il via libera del Comitato tecnico scientifico al protocollo elaborato dalla Federcalcio. Il problema riguarda la quarantena obbligatoria per tutta la squadra al primo caso di positività, ad oggi il CTS ha confermato lo stop forzato di 14 giorni.