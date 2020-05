Serie A, le gare delle 15: cose da Paz a Bologna, Brescia in B e Berisha Tira(na) sassata

Si sono concluse cinque importanti gare di Serie A. Vittorie esterne per Lecce e Parma, successi casalinghi per Cagliari e Spal. Il Brescia retrocede matematicamente in Serie B, il Napoli non va oltre lo 0-0 contro il Sassuolo.

BOLOGNA-LECCE 1-2

Felsinei senza nulla da chiedere, i salentini ne approfittano e si avvicinano alla salvezza. La mossa a sorpresa di Liverani è Paz al centro della difesa. Mossa dettata dalla speranza che arrivi il classico gol dell’ex. Ad andare in vantaggio è il Bologna, che sfrutta un errore della retroguardia giallorossa e passa con Palacio. Mihajlovic prova a caricare i suoi per spingerli a continuare, ma il Bologna pago dei 41 punti in classifica si adagia. Nella ripresa è Babacar a pareggiare i conti con un preciso colpo di testa. Nel finale Liverani vede il Bologna stanco e manda tutti all’attacco. Paz si piazza in area per gli ultimi minuti e guadagna un calcio di rigore per la spinta di Danilo. L’allenatore dei salentini sceglie il tiratore: batte il difensore centrale, ex della partita. Gol, tre punti per il Lecce. Cose da Paz.

BRESCIA-PARMA 0-2

Il Brescia ha mollato. Non serviva la gara contro il Parma per capirlo. Le Rondinelle retrocedono mestamente in Serie B. A decidere la partita sono le reti di Gervinho e Barillà. Intercettato da ‘CalcioWeb‘ a fine gara, il presidente Cellino ha dichiarato: “Il Brescia non ha giocato? Ma perché le altre 35 giornate lo aveva fatto?”.

CAGLIARI-UDINESE 1-0

L’Udinese perde a Cagliari e rischia seriamente di finire in B. I sardi volano a quota 43 e si salvano per l’ennesimo anno. I friulani si fanno male da soli. A decidere una partita è infatti l’autogol di De Maio, schierato in campo per via del cognome: “Siamo a maggio, magari segna”, le dichiarazioni di Gotti. E così va, peccato che il difensore sbagli porta. Pozzo pensa al clamoroso cambio in panchina per le ultime due giornate. Contatti con Ballardini, mago delle salvezze miracolose.

NAPOLI-SASSUOLO 0-0

Brutto stop per il Napoli che non va oltre il pari casalingo contro l’ormai sazio Sassuolo. La contemporanea vittoria del Parma mette pressione sugli uomini di Gattuso, non certi dell’Europa League. Poche occasioni, nessun cambio. E’ questa la vera stranezza del match. Episodio che coglie impreparati anche i telecronisti. Nulla accade sul terreno di gioco, ad un certo punto sembra accadere qualcosa a bordo campo. Geri De Rosa, che commenta la partita per Sky, accenna un ‘Attenzione, si muove qualcosa in panchina!’ per poi constatare amaramente che ‘Niente, era solo lo schienale di Gattuso’.

SPAL-TORINO 1-0

Uno scatto d’orgoglio, un risultato clamoroso al ‘Paolo Mazza’. Buon per il Torino che manchino soltanto due giornate, anche se i granata non possono dirsi del tutto salvi. A decidere un match con pochi sussulti è un episodio che ha dell’incredibile. Al 73′ un rinvio lungo di Berisha rimbalza e beffa Sirigu, in una delle pochissime incertezze del portiere granata in questa stagione. Semplici la prende sul ridere, visto che nonostante la vittoria la salvezza è un’utopia. Il tecnico della SPAL, ai microfoni di ‘CalcioWeb‘, ha commentato il bizzarro gol di Berisha: “Sono cose che accadono raramente, figuriamoci dal rinvio. Diciamo che ha un calcio potente e ogni tanto Tira(na) sassata“. Avvertite Semplici che Berisha è nato a Pristina e non nella capitale dell’Albania.