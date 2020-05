Serie A, iniziano gli “inciuci”: Spal e Brescia si scansano, ma Parma-Napoli è una guerra

Si è appena concluso l’intenso pomeriggio di Serie A riguardante le cinque gare delle 15 relative alla 35ª giornata. A pochi turni dal termine, iniziano gli “inciuci”, con squadre che ormai non hanno più nulla da chiedere al campionato e si “scansano”. Ma andiamo con ordine.

PARMA-NAPOLI 3-3

Partiamo da una gara che, in realtà, da chiedere ha ancora molto. Parma-Napoli è un vero e proprio scontro per l’Europa. Azzurri al sesto posto, gialloblu una posizione più sotto e a meno quattro. Se i locali vincono, tutto riaperto. Ma non accade. E’ un ribattere colpo su colpo: al gol dei padroni di casa replicano gli ospiti. Spettacolo in campo, sugli spalti e per chi guarda dalle tv. Finale: 3-3. Napoli con un piede e mezzo in Europa.

SASSUOLO-MILAN 1-0

Dopo la festa della scorsa settimana, il Milan paga caro e perde di misura in casa del Sassuolo: decide Caputo. Pioli si giustifica a fine gara: “Pensavamo la gara fosse a porte aperte, avevo preparato i ragazzi psicologicamente a non farsi condizionare dal pubblico. Poi, arrivati in campo, ci siamo accorti che non c’erano tifosi. I ragazzi sono andati in confusione”. Chi lo spiega ora, al tecnico rossonero, che in realtà la gara era a porte aperte?

SPAL-ROMA 0-4

La Spal si “scansa”, c’è poco da dire. Nove punti dalla terz’ultima e poche speranze di salvezza. E, dunque, “accordo” sotto banco tra la Roma e il tecnico dei ferraresi Di Biagio, in virtù del suo passato in giallorosso da calciatore: “Se ci fai vincere, il prossimo anno vieni ad allenare qui”, gli avrebbero confidato i dirigenti capitolini.

LECCE-BRESCIA 5-1

Peggio di Spal-Roma, qui è un “inciucio” più evidente per via di un equilibrio chiaro sulla carta tra le due squadre. Ma il Brescia in campo non c’è e il Lecce passeggia beatamente. Qui, però, tutto mascherato. Cellino, per niente arrabbiato a fine gara, afferma: “I calciatori non erano nelle migliori condizioni, la fuga di gas che c’è stata in settimana ha influito”.

TORINO-HELLAS VERONA 0-0

Pennichelle sparse, pisolini multipli. Chiamatela un po’ come volete, ma è questa la sintesi del “dormiente” pomeriggio tra Torino e Verona. Non succede praticamente nulla. I calciatori in campo chiedono all’arbitro di “fischiarla prima” così da andare a casa. Non c’è più Mazzarri ad indicare l’orologio e a chiedere minuti di recupero. Quindi, ora, più libertà per Belotti e compagni.