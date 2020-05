Serie A, anche Lazio e Roma verso la ripresa: allenamenti già lunedì?

Le Regioni si stanno muovendo per permettere la ripresa degli allenamenti per le squadre di Serie A. Dopo le decisioni dell’Emilia Romagna e quella probabile della Campania, sembra intenzionato ad adeguarsi anche il Lazio. Dunque sia la Lazio che la Roma sarebbero destinate a tornare in campo già dalla data del 4 maggio, potrebbe prendere la stessa decisione anche la Toscana.

Ecco le parole in merito di Giuseppe Cangemi, vicepresidente del Consiglio regionale: “La Regione Lazio faccia un’ordinanza per permettere agli atleti anche degli sport di squadra di tornare ad allenarsi. L’Emilia Romagna, e sembrerebbe anche altre regioni, con una ordinanza consente gli allenamenti professionisti e non professionisti riconosciuti di interesse nazionale dal Coni, dal Comitato Italiano Paralimpico e dalle rispettive Federazioni, non solo per gli sport individuali ma anche per quelli non individuali, eliminando così una discriminazione tra sport individuali e di squadra, assicurando il distanziamento sociale e senza assembramento. La Regione Lazio segua l’esempio e permetta ai calciatori e agli atleti delle altre discipline sportive, individuali e non, di riprendere gli allenamenti nei propri centri sportivi, garantendo tutte le disposizioni di sicurezza”.