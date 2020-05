Serie A, la Lega propone la ripresa dal 13 giugno: la data è stata scelta a maggioranza dai club

E’ andata in scena nella giornata di oggi una videoconferenza molto importante per il calcio, si è parlato della ripresa della stagione in Serie A. Secondo le ultime indiscrezioni la Lega ha proposto il rientro del campionato a partire dal 13 o dal 20 giugno, con una netta maggioranza per il 13 giugno. L’Assemblea era stata convocata d’urgenza per affrontare la questione dei diritti tv.

I venti presidenti però chiedono con insistenza di sapere quando potrà ripartire il torneo. La preoccupazione principale riguarda il ritorno agli allenamenti di squadra, ma non il campionato. Su questo aspetto pretendono un minimo di certezza. Intanto si attende una risposta da parte del Cts al nuovo protocollo che è stato corretto dalla Figc.