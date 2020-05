Serie A, spunta una nuova ipotesi di calendario: ripartenza il 27 giugno, si giocherebbe ogni 72 ore

C’è pessimismo per la ripartenza del campionato di Serie A, specialmente dopo le parole del Ministro Spadafora. Si erano ipotizzati diversi scenari per quanto riguarda il calendario in caso di ripresa. Dai più ottimistici a quelli che vedevano un nuovo avvio a metà giugno. Spunta una terza ipotesi, fatta dal ‘Corriere dello Sport’. Un ripartenza addirittura il 27 giugno, con partite da disputarsi ogni 72 ore, in tutti i giorni della settimana: un tour de force ancora più estenuante, pur di portare a termine la stagione ferma da inizio marzo. In questo scenario, inoltre, sarebbe sacrificata la Coppa Italia per consentire le coppe europee a partire dal 2 agosto.