Serie A, la proposta della Lega: in campo il 13 giugno con i 4 recuperi

Il mondo del calcio è ancora al lavoro per la ripresa del campionato, l’intenzione è quella di completare la stagione in Serie A. Il 28 maggio sarà la giornata fondamentale per capire se e come ripartire. Nel dettaglio l’idea della Lega calcio è quella di ricominciare con le 4 partite rinviate. Si tratta di Atalanta-Sassuolo, Inter-Sampdoria, Verona-Cagliari e Torino-Parma, la data ipotizzata è quella del 13 giugno.

Il 27esimo turno invece ripartirebbe la settimana successiva, il 20 giugno. E’ questo il piano studiato per permettere alle squadre di iniziare con lo stesso numero di gare. Poi sfide ogni 3 giorni per permettere di completare la stagione entro il 2 agosto, infine spazio alle competizioni europee.