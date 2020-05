Serie A, Ranieri dice la sua: “Senza i tifosi non sarà la stessa cosa. I cinque cambi? Ecco cosa penso”

In un’intervista a ‘The Times of India’, Claudio Ranieri ha parlato della possibile ripresa del campionato di Serie A: “Giocheremo molte partite in un lasso di tempo molto breve, quasi tre alla settimana, ma soprattutto in estate, il periodo più caldo dell’anno”. L’allenatore della Sampdoria ha espresso il suo pensiero sull’assenza del pubblico: “Senza i tifosi e la loro passione non è la stessa cosa. Da giocatore non sono mai stato coinvolto in una gara a porte chiuse, mi è successo un paio di volte come allenatore, compresa l’ultima dell’8 marzo prima che venisse bloccato tutto. Non mi sembrava di giocare in casa: i tifosi sostengono la squadra ed hanno sempre un ruolo chiave. Anche se il risultato è buono, senza di loro, non è la stessa cosa”. Ranieri si è poi detto soddisfatto della novità dei cinque cambi, approvata per l’emergenza Coronavirus: “Fortunatamente è stata approvata, sono sicuro che ci aiuterà“.