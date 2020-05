Serie A, la ripresa è più vicina: il Cts dà l’ok al protocollo, allenamenti collettivi e niente ritiro

Arrivano notizie importantissime sulla ripresa del campionato di Serie A. Secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ c’è ottimismo sul nuovo protocollo, in attesa del discorso del ministro Spadafora, sembra che governo e vertici del calcio abbiamo trovato l’intesa. Nel dettaglio si procederà con le sedute collettive ed il protocollo non obbligherà più i calciatori a rimanere stabilmente nel centro sportivo: potranno dunque dormire a casa, a meno che non venga trovato nella squadra un positivo. A quel punto tutti continueranno ad allenarsi in ritiro.

Previsti maggiori controlli: tamponi tre giorni prima dell’inizio degli allenamenti collettivi, il giorno dell’avvio e una volta ogni quattro giorni; test sierologici il giorno dell’avvio e dopo due settimane.