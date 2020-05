Serie A, si potrebbe ripartire il 13 giugno: il calendario del finale di stagione

Il Coronavirus ha bloccato il mondo ed ha fermato da mesi il sistema calcio. Dal 4 maggio gli atleti, in forma individuale, hanno ripreso ad allenarsi, mentre dal 18 maggio via libera agli allenamenti di gruppo. La situazione è ancora di incertezza totale e i campionati riprenderanno se, e solo se, ci saranno le condizioni di sicurezza. Le prossime settimane saranno decisive. La Lega Serie A ha indicato come data per la ripartenza il 13 giugno, ipotesi ben accetta alla maggior parte dei club (15 su 20). La volontà è sempre stata quella di portare a termine la stagione, specie da parte del presidente della FIGC Gravina.

Anche la UEFA, che aveva fissato la deadline al 2 agosto, è sembrata più flessibile nelle ultime settimane, vista la situazione di totale emergenza. L’intenzione generale è quella di concludere anche le coppe nazionali e le coppe europee. Per farlo servirebbe un tour de force, con turni infrasettimanali, per far sì che la stagione possa avere dei verdetti. Riprendendo, infatti, a giocare a metà giugno resterebbero da giocare dodici giornate, più quattro recuperi relativi al venticinquesimo turno. Un mese e mezzo di fuoco che rischierebbe di compromettere l’integrità fisica degli atleti, esposti ad un rischio maggiore di infortuni ma anche di contagio. Altro aspetto fondamentale sarebbe il monitoraggio continuo di calciatori, allenatori e di tutti gli addetti ai lavori. Da più parti si è detto che se i contagi dovessero proliferare si provvederebbe a chiudere nuovamente tutto, con buona pace anche del calcio italiano che sarebbe destinato allo stop definitivo. E il protocollo sanitario approvato dal Comitato tecnico-scientifico va in questa direzione visto che, in caso di una sola positività all’interno del club verrebbe messa in quarantena per 14 giorni l’intera squadra. C’è poi da considerare anche il modello tedesco. La Bundesliga ripartirà tra due giorni e potrebbe fare da apripista ad eventuali soluzioni alternative. Anche con calciatori contagiati la Germania va avanti, isolando l’infetto. Una strada che, dovesse funzionare, potrebbe essere percorsa da molte leghe europee. La speranza è che il calcio tornerà ad allietare i tanti appassionati, per regalare momenti di svago dopo mesi difficilissimi per tutti. Andiamo a vedere come si delineerebbe il finale di stagione in Serie A, prendendo come data di inizio il weekend del 13 giugno, come indicato dalla Lega. Ecco il CALENDARIO.

27ª GIORNATA (13-14 GIUGNO)

Genoa – Parma

Verona – Napoli

Bologna – Juventus

Spal – Cagliari

Torino – Udinese

Lecce – Milan

Fiorentina – Brescia

Atalanta – Lazio

Inter – Sassuolo

Roma – Sampdoria

28ª GIORNATA (20-21 GIUGNO)

Lazio – Fiorentina

Brescia – Genoa

Sampdoria – Bologna

Juventus – Lecce

Sassuolo – Verona

Udinese – Atalanta

Napoli – Spal

Cagliari – Torino

Milan – Roma

Parma – Inter

29ª GIORNATA (24 GIUGNO)

Fiorentina – Sassuolo

Torino – Lazio

Genoa – Juventus

Spal – Milan

Bologna – Cagliari

Atalanta – Napoli

Verona – Parma

Lecce – Sampdoria

Roma – Udinese

Inter – Brescia

30ª GIORNATA (27-28 GIUGNO)

Cagliari – Atalanta

Napoli – Roma

Juventus – Torino

Sassuolo – Lecce

Parma – Fiorentina

Brescia – Verona

Sampdoria – Spal

Inter – Bologna

Lazio – Milan

Udinese – Genoa

31ª GIORNATA (1 LUGLIO)

Torino – Brescia

Fiorentina – Cagliari

Verona – Inter

Milan – Juventus

Lecce – Lazio

Genoa – Napoli

Roma – Parma

Atalanta – Sampdoria

Bologna – Sassuolo

Spal – Udinese

32ª GIORNATA (4-5 LUGLIO)

Juventus – Atalanta

Parma – Bologna

Fiorentina – Verona

Cagliari – Lecce

Napoli – Milan

Brescia – Roma

Udinese – Sampdoria

Lazio – Sassuolo

Genoa – Spal

Inter – Torino

RECUPERI 25ª GIORNATA (8 LUGLIO)

Verona – Cagliari

Atalanta – Sassuolo

Inter – Sampdoria

Torino – Parma

33ª GIORNATA (15 LUGLIO)

Atalanta – Brescia

Sampdoria – Cagliari

Lecce – Fiorentina

Torino – Genoa

Roma – Verona

Spal – Inter

Sassuolo – Juventus

Udinese – Lazio

Bologna – Napoli

Milan – Parma

34ª GIORNATA (11-12 LUGLIO)

Verona – Atalanta

Milan – Bologna

Roma – Inter

Juventus – Lazio

Genoa – Lecce

Parma – Sampdoria

Cagliari – Sassuolo

Brescia – Spal

Fiorentina – Torino

Napoli – Udinese

35ª GIORNATA (18-19 LUGLIO)

Atalanta – Bologna

Lecce – Brescia

Lazio – Cagliari

Inter – Fiorentina

Sampdoria – Genoa

Torino – Verona

Udinese – Juventus

Sassuolo – Milan

Parma – Napoli

Spal – Roma

36ª GIORNATA (22 LUGLIO)

Milan – Atalanta

Roma – Fiorentina

Genoa – Inter

Verona – Lazio

Bologna – Lecce

Brescia – Parma

Juventus – Sampdoria

Napoli – Sassuolo

Spal – Torino

Cagliari – Udinese

37ª GIORNATA (25-26 LUGLIO)

Parma – Atalanta

Fiorentina – Bologna

Lazio – Brescia

Sassuolo – Genoa

Cagliari – Juventus

Udinese – Lecce

Sampdoria – Milan

Inter – Napoli

Torino – Roma

Verona – Spal

38ª GIORNATA (29 LUGLIO)

Milan – Cagliari

Spal – Fiorentina

Genoa – Verona

Atalanta – Inter

Napoli – Lazio

Lecce – Parma

Juventus – Roma

Brescia – Sampdoria

Bologna – Torino

Sassuolo – Udinese