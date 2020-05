Serie A, si riparte il 19 giugno con Atalanta-Sassuolo

E’ ufficiale la ripresa del campionato di Serie A: sarà il campo a decidere i verdetti del massimo campionato italiano. Oggi è andata in scena l’Assemblea di Lega che ha approvato le date: si riparte il 13 e il 14 giugno con le semifinali di Coppa Italia. La finale, invece, è in programma il 17 giugno.

L’inizio del campionato è previsto per il 19 giugno e non dal 20. La prima partita che si giocherà nella giornata di venerdì è, secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’, Atalanta-Sassuolo. Si tratta di una partita molto significativa per una città, Bergamo, pesantemente colpita dall’emergenza Coronavirus.