Serie A, solo 5 squadre hanno votato contro la ripresa: ecco chi sono

La Serie A potrebbe ripartire il 13 giugno. E’ questa la data indicata dalle società per il riavvio del campionato. Quindici su venti, perché in 5 hanno votato contro. A riportare il retroscena è ‘La Gazzetta dello Sport’, che spiega come Napoli, Sampdoria, Sassuolo, Torino e Udinese avrebbero voluto una settimana di preparazione in più e, di conseguenza, ripartire il 20 giugno. Le preoccupazioni legate alla stretta osservazione del protocollo resistono: per molti il documento del Cts rischia di condizionare la ripartenza. Per il ministro dello Sport Spadafora saranno necessari altri giorni per verificare la curva dei contagi, prima di poter eventualmente riavviare i tornei. La Lega ha già definito la sua bozza di calendario per la distribuzione delle dodici partite che mancano alla fine della A, 13 per chi deve recuperare un turno (Inter, Samp, Atalanta, Sassuolo, Verona, Cagliari, Torino, Parma).

Dal 13 giugno al 2 agosto si contano 8 week-end e sette possibili turni infrasettimanali, ci sarebbe dunque il tempo per lo svolgimento della Coppa Italia. Per assegnare il trofeo mancano semifinali di ritorno (Juve-Milan e Napoli-Inter, in date 30 giugno e primo luglio) e finale, ipotizzabile il 22 luglio.