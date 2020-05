Serie A: Spal e Brescia si scansano e la Procura indaga, la Dacia Arena adibita a circo

Provvedimenti importanti dopo lo svolgimento della 35ª giornata di Serie A. A finire nel mirino sono Spal, Brescia e Udinese, ma andiamo con ordine.

La Procura potrebbe aprire un fascicolo contro Spal e Brescia. Motivo? Si sono… “scansate“. Nelle gare delle 15 della domenica infatti, ormai rassegnate, le due squadre non hanno per niente infierito rispettivamente contro Roma e Lecce. La prima partita è finita 0-4 (con coinvolgimento dell’ex giallorosso Di Biagio), la seconda 5-1, ma il presidente delle Rondinelle Massimo Cellino ha dato la “colpa” alla fuga di gas della scorsa settimana. Da capire adesso come si svilupperà la questione.

In casa Udinese, invece, importanti novità per quanto riguarda lo stadio, l’impianto della Dacia Arena. Nella gara contro la Juventus, per un fraintendimento, si è infatti trasformato in uno zoo, con tanto di ingresso di alcune zebre. Quest’ultime, che non si sono allontanate nonostante vari avvertimenti, tra cui quelli di Del Neri, hanno difatti condannato i friulani alla sconfitta per 0-3 a tavolino. Qui, però, l’intuizione del presidente Pozzo: adibire lo stadio, dal lunedì al venerdì, a circo.