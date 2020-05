Serie A, il tweet criptico di Tommasi sulla ripresa [FOTO]

Damiano Tommasi si trasforma in Giuseppe Ungaretti. Il presidente dell’Associazione Italiano Calciatori ha twittato un messaggio ermetico e criptico sui social: “Si sta come a maggio, in Italia, la serie A”. Una provocazione, un messaggio che vuol dire in sostanza: c’è incertezza. Come le foglie degli alberi in autunno sono caduche, pronte a cadere, anche la Serie A è pronta a ripartire ma non si sa per quanto tempo. In caso di nuove positività, infatti, si rischia un nuovo stop. In basso il TWEET di Tommasi.

Si sta come a maggio

in Italia

la serie A. — Damiano Tommasi (@17tommasi) May 27, 2020