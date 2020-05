Serie A, ufficiali le date della ripresa: il calendario di campionato e Coppa Italia

E’ tutto pronto per la ripartenza della Serie A. Anche l’Assemblea di Lega ha approvato le date: via il 13 giugno con le semifinali di ritorno di Coppa Italia (con finale prevista il 17), il 20 riprende il campionato con i recuperi del 25° turno: Atalanta-Sassuolo, Inter-Sampdoria, Torino-Parma e Verona-Cagliari. La Serie A dovrebbe concludersi nel weekend dell’1 e 2 agosto. Nei prossimi giorni verranno comunicate le date di ogni partita. Restano da stabilire anche le finestre orarie. Ecco come cambia il calendario.

Calendario Coppa Italia

13 GIUGNO NAPOLI-INTER COPPA ITALIA (ANDATA 1-0)

14 GIUGNO JUVE-MILAN COPPA ITALIA (ANDATA 1-1)

17 GIUGNO FINALE COPPA ITALIA

Calendario Serie A

RECUPERI 25ª GIORNATA (20-21 GIUGNO)

Atalanta – Sassuolo

Inter – Sampdoria

Torino – Parma

Verona – Cagliari

27ª GIORNATA (24 GIUGNO)

Genoa – Parma

Verona – Napoli

Bologna – Juventus

Spal – Cagliari

Torino – Udinese

Lecce – Milan

Fiorentina – Brescia

Atalanta – Lazio

Inter – Sassuolo

Roma – Sampdoria

28ª GIORNATA (27-28 GIUGNO)

Lazio – Fiorentina

Brescia – Genoa

Sampdoria – Bologna

Juventus – Lecce

Sassuolo – Verona

Udinese – Atalanta

Napoli – Spal

Cagliari – Torino

Milan – Roma

Parma – Inter

29ª GIORNATA (1 LUGLIO)

Fiorentina – Sassuolo

Torino – Lazio

Genoa – Juventus

Spal – Milan

Bologna – Cagliari

Atalanta – Napoli

Verona – Parma

Lecce – Sampdoria

Roma – Udinese

Inter – Brescia

30ª GIORNATA (4-5 LUGLIO)

Cagliari – Atalanta

Napoli – Roma

Juventus – Torino

Sassuolo – Lecce

Parma – Fiorentina

Brescia – Verona

Sampdoria – Spal

Inter – Bologna

Lazio – Milan

Udinese – Genoa

31ª GIORNATA (8 LUGLIO)

Torino – Brescia

Fiorentina – Cagliari

Verona – Inter

Milan – Juventus

Lecce – Lazio

Genoa – Napoli

Roma – Parma

Atalanta – Sampdoria

Bologna – Sassuolo

Spal – Udinese

32ª GIORNATA (11-12 LUGLIO)

Juventus – Atalanta

Parma – Bologna

Fiorentina – Verona

Cagliari – Lecce

Napoli – Milan

Brescia – Roma

Udinese – Sampdoria

Lazio – Sassuolo

Genoa – Spal

Inter – Torino

33ª GIORNATA (15 LUGLIO)

Atalanta – Brescia

Sampdoria – Cagliari

Lecce – Fiorentina

Torino – Genoa

Roma – Verona

Spal – Inter

Sassuolo – Juventus

Udinese – Lazio

Bologna – Napoli

Milan – Parma

34ª GIORNATA (18-19 LUGLIO)

Verona – Atalanta

Milan – Bologna

Roma – Inter

Juventus – Lazio

Genoa – Lecce

Parma – Sampdoria

Cagliari – Sassuolo

Brescia – Spal

Fiorentina – Torino

Napoli – Udinese

35ª GIORNATA (22 LUGLIO)

Atalanta – Bologna

Lecce – Brescia

Lazio – Cagliari

Inter – Fiorentina

Sampdoria – Genoa

Torino – Verona

Udinese – Juventus

Sassuolo – Milan

Parma – Napoli

Spal – Roma

36ª GIORNATA (25-26 LUGLIO)

Milan – Atalanta

Roma – Fiorentina

Genoa – Inter

Verona – Lazio

Bologna – Lecce

Brescia – Parma

Juventus – Sampdoria

Napoli – Sassuolo

Spal – Torino

Cagliari – Udinese

37ª GIORNATA (29 LUGLIO)

Parma – Atalanta

Fiorentina – Bologna

Lazio – Brescia

Sassuolo – Genoa

Cagliari – Juventus

Udinese – Lecce

Sampdoria – Milan

Inter – Napoli

Torino – Roma

Verona – Spal

38ª GIORNATA (2 AGOSTO)

Milan – Cagliari

Spal – Fiorentina

Genoa – Verona

Atalanta – Inter

Napoli – Lazio

Lecce – Parma

Juventus – Roma

Brescia – Sampdoria

Bologna – Torino

Sassuolo – Udinese