Serie B: “si torna in campo il 20 giugno”, la situazione anche in Serie C

Con grande soddisfazione è stata ufficializzata la ripresa del campionato di Serie A, la data prevista è quella del 20 giugno mentre l’intenzione è ripartire dal 13 giugno con la Coppa Italia.

Serie B e Serie C

“La Serie B potrà ripartirà il 20 giugno, noi l’avevamo già deliberato e ora c’è l’ok del Governo per il quale ringraziamo il ministro Spadafora”: sono le dichiarazioni di Mauro Balata, presidente della Lega di B che ufficializza così al telefono con l’ANSA la data di ripartenza del campionato. “Ricominciare è davvero una gran cosa”.

Per quanto riguarda la Serie C, a decidere la data sarà il prossimo consiglio federale che dovrà scegliere se completare la regular season di Lega Pro o far disputare direttamente i playoff e i playout e soprattutto con o senza la presenze delle prime tre classificate. Vale la proposta del consiglio direttivo di Lega Pro che verrà portata il 4 giugno in Consiglio federale, ovvero playoff per chi vuole ed è in grado di partecipare, le prime tre in Serie B e retrocessioni tramite playout. La Figc potrebbe accettarla o rigettarla.