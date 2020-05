Serie C: “in corso Direttivo. Le proposte su promozioni, retrocessioni e playoff”, le ipotesi sulle date

“In corso Direttivo #LegaPro che sta deliberando proposta per Consiglio Federale del 4 giugno: promozione in B per Monza-Vicenza-Reggina, retrocessione per Gozzano, Rimini, Bisceglie, Rende e Rieti. Disputa solo di Playoff e Playout. Prima si giocherà finale di Coppa Ternana-JuveU23”. E’ questo il tweet pubblicato pochi minuti fa dal giornalista Nicolò Schira sulla situazione in Serie C. Le proposte riguardano la disputa dei playoff per decidere la quarta promozione in Serie B, mentre Reggina, Monza e Vicenza dovrebbero trovarsi in cadetteria come prime classificate.

Per i playoff la data più probabile è compresa tra il 26 e 27 giugno, ma si sta lavorando per un inizio in linea con la Serie A. Prima degli spareggi promozione bisognerà però disputare la finale di Coppa Italia Lega Pro fra Ternana e Juventus B. I playout potrebbero disputarsi entro fine giugno.