Serie C, Ghirelli: “indicheremo Vicenza, Monza e Reggina promosse in B”

Importanti indicazioni del presidente Francesco Ghirelli sulle promozioni dal campionato di Serie C, il torneo non dovrebbe riprendere a causa dell’emergenza Coronavirus. Per Vicenza, Monza e Reggina si avvicina sempre di più il salto di categoria, le conferme sono arrivate ai microfoni del Giornale di Vicenza.

“Sarà il consiglio federale a decidere, ma noi daremo questa indicazione, poi si dovrà discutere sul meccanismo per la quarta promozione e trovare una soluzione unitaria sarà quasi impossibile. Di sicuro si dovrà cercare di arrivare a una decisione che crei meno dissensi possibili e quindi sia ben ancorata alle regole federali”.