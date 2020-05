Serie C Girone C, club rischia il baratro: la Procura chiede il fallimento

Sono ore veramente drammatiche per il Catania calcio, il club siciliano rischia seriamente il fallimento a causa della grave crisi societaria. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ la situazione è appesa ad un filo, la Procura della Repubblica ha presentato istanza di fallimento, chiedendo la nomina urgente degli amministratori giudiziari in sostituzione dell’attuale CdA guidato dal presidente Gianluca Astorina. La posizione debitoria rischia di far scomparire definitivamente una matricola, la 11700, che vive ormai da quasi settantaquattro anni. L’udienza è fissata per il 25 maggio, la società è stata inoltre messa in mora dai propri tesserati per il mancato pagamento degli stipendi di gennaio e febbraio.