Serie C, le parole di Ghirelli al termine del Consiglio Federale

Si è concluso il Consiglio Federale iniziato alle ore 12. Uscendo dalla sede, Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, ha rilasciato delle brevi dichiarazioni sul futuro del campionato di Serie C: “Parlerà Gravina. Per noi c’è la decisione dell’Assemblea”. Secondo le indiscrezioni filtrate sinora l’intenzione della FIGC è quella di portare a termine sul campo tutti i campionati professionistici: Serie A, Serie B e Serie C. Arrivano invece conferme sullo stop definitivo della Serie D, come si evince dalle parole del presidente della LND Sibilia. Decisivo, a questo punto, l’incontro tra il Ministro per lo sport e le politiche giovanili, Vincenzo Spadafora, e i vertici del calcio, fissato per il prossimo 28 maggio. In quella data conosceremo il destino dei tre campionati.