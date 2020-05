Serie C, il presidente della Reggiana: “noi ed il Bari in Serie B”

Nell’ultima assemblea, la Serie C ha fatto delle proposte interessanti dopo lo stop del campionato per Coronavirus: la sospensione del torneo, la promozione delle prime 3 di ogni girone (Vicenza, Monza e Reggina) e la quarta per merito sportivo (Carpi). Proprio quest’ultima soluzione ha scatenato più di qualche discussione. Luca Quintavalli, presidente della Reggiana, è intervenuto dalle colonne del Corriere dello Sport.

“Mi aspetto che il Consiglio federale non la recepisca e prenda in esame gli scenari del passato, rifacendosi al merito sportivo senza premiare chi ha giocato meno. Considero il coefficiente di ponderazione già adottato per casi simili al nostro, applicato correttamente su 28 partite e non su 27 che falsa tutto e non può essere conteggiata. Viene premiato chi ha giocato di meno, chi è dietro in classifica, chi ha espresso meno sul campo. Viene a mancare il merito sportivo nel mio girone”. A questo punto, però, il Bari avrebbe lo stesso coefficiente su 26 gare giocate: “Di questo scenario non s’è mai parlato, potrebbero promuovere entrambe”.