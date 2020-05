Serie C, le prime indiscrezioni dall’Assemblea di Lega: “I campionati non ripartiranno, ecco le promesse”

Ecco le prime indiscrezioni provenienti dall’Assemblea di Lega che ha preso il via da poco, si è discusso della ripresa dei campionati. Il giornalista Nicolò Schira, attraverso un tweet si è sbilanciato sull’esito: “I campionati di Serie C non ripartiranno. La Lega Pro 2019/20 è conclusa. Monza, Vicenza e Reggina saliranno in SerieB. Questo quanto sta varando l’assemblea della Lega Pro”. Sono tre, dunque, le squadre che si preparano a festeggiare la promozione in Serie B: Monza, Vicenza e Reggina.