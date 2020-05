Serie C, ecco perché la ripresa del campionato è pura utopia: le due ipotesi al vaglio [DETTAGLI]

Il Consiglio Federale di ieri ha confermato la volontà di concludere i campionati, dalla Serie A alla Serie C, mentre per i dilettanti la stagione è finita. Ma attenzione. E’ stato deciso di completare la stagione, non i campionati quindi per le categorie inferiori si potranno giocare playoff e playout. Ma andiamo con ordine. Va ricordato che il provvedimento definitivo verrà perso il 28 maggio, il Governo dovrà decidere sulla ripresa. La Serie A è in grado di garantire il protocollo, qualche dubbio sulla Serie B, certezze sulla C. In Lega Pro è pura utopia pensare di giocare interamente il campionato, per una ragione teorica e per una regolamentare. Quella teorica riguarda la possibilità delle squadre di mantenere il protocollo, i costi non sono praticabili per la maggior parte delle squadre. Come riportato anche dalla trasmissione Reggina tv, eventualmente bisognerà disputare 11 turni di campionato più 10 dei playoff per un totale di 21, mentre le date disponibili considerando dal 20 giugno al 20 agosto e giocando ogni 3 giorni sono 18. Non esistono dunque i tempi per giocare tutte le partite. Ecco perché la soluzione più probabile è quella di disputare playoff e playout. Si è parlato anche di inserire nella corsa le prime 3 classificate, ma questa soluzione non sembra percorribile: Reggina, Vicenza e Monza dovrebbero ritrovarsi in Serie B. I playoff serviranno per decidere la quarta promossa. Una decisione verrà presa nei primi giorni di giugno.