Serie C, tempi più lunghi per la ripartenza: “l’8 giugno il Consiglio Federale per valutare il ‘Piano B'”

La Serie A e la Serie B possono ripartire dal 20 giugno, mentre per la Serie C si prevedono tempi più lunghi. Secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ riprenderà probabilmente dai primi giorni di luglio e prende quota l’ipotesi lanciata dal Direttivo di far giocare solo playoff e playout: meno partite e più tempo alle società di organizzarsi. L’approvazione di questo Piano B sarà al vaglio del Consiglio federale l’8 giugno, ma già oggi potrebbero arrivare indiscrezioni significative. E’ previsto infatti un nuovo Direttivo di Lega e dovrebbe partecipare anche Gravina. Il presidente federale potrebbe benedire il Piano B, poi la Figc dovrà chiarire se promuovere direttamente le prime tre e far retrocedere le ultime tre, senza spareggi. Per i playoff da valutare la soluzione di ridurre le partecipanti e giocare quindi meno partite, ma anche con il format classico si riuscirebbe a concludere tutto entro il 20 agosto.