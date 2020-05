La Serie D si ferma: ecco le squadre che accederanno al professionismo

La FIGC ha deciso: il professionismo non si ferma. Serie A, Serie B e Serie C decreteranno i propri verdetti sul campo. Discorso diverso, invece, dalla Serie D in giù: per i dilettanti è stop definitivo. Cosa succede, quindi, adesso? Molto probabilmente, nella giornata di venerdì, il Consiglio di Lega ufficializzerà le 9 squadre promosse in terza serie, ovvero la prima di ogni girone di Serie D. Eccole di seguito:

Lucchese Pro Sesto Campodarsego Mantova Grosseto Matelica Turris Bitonto Palermo.