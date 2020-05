“Sessanta club rischiano di sparire nelle prossime settimane”, l’allarme del presidente

La situazione legata al mondo calcio è sempre più delicata, l’emergenza Coronavirus ha peggiorato l’aspetto economico di molti club. Il proprietario dell’Huddersfield, Phil Hodgkinson, ha parlato alla BBC ed è stato lanciato l’allarme sul futuro del pallone, soprattutto in Inghilterra. Tanti club hanno bisogno di sostegno per evitare il baratro: “C’è un rischio assolutamente reale che 50-60 club cessino di esistere nelle prossime settimane. Questo se non c’è un accordo con la Federazione per assicurare che le società possano pagare le loro bollette, tornando al punto da dove tutto è iniziato”.