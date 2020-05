Son chiamato alle armi: le immagini dell’attaccante coreano del Tottenham all’addestramento militare

Chiamata alle armi per Heung-min Son, attaccante del Tottenham. Il coreano ha quasi concluso le sue tre settimane da militare a Seogwipo, nell’isola di Jeju. Una volta arrivato in Inghilterra dovrà osservare 14 giorni di quarantena. Il sud-coreano è stato immortalato con indosso la tuta mimetica antiproiettile e l’elmetto e con il fucile nella mano destra. Le immagini arrivano di ritorno dal poligono di tiro della 9^ Brigata del Corpo dei Marines, come riportato dal ‘The Sun’. Tante esercitazioni effettuate in questi 20 giorni da Son, da quelle con le maschere antigas alle marce. Era stato esentato dai 2 anni di leva obbligatoria in Corea del Sud, grazie alla vittoria nei Giochi Asiatici del 2018, ma non si è potuto sottrarre alle 544 ore di base del servizio civile. Ora restano soltanto due giorni di addestramento. Manca poco: salvate il soldato Son.