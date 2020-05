La sottosegretaria Zampa sulla ripresa degli allenamenti: “una soluzione tecnica e scientifica c’è”

“Una soluzione tecnica e scientifica c’è. Se dovessimo usare un’immagine, potremmo parlare di una bolla sterile nella quale i giocatori entrano in una condizione di negativita’ al coronavirus e insieme a loro lo staff tecnico e tutti gli altri componenti del gruppo squadra. Una grande famiglia in un luogo sterile che deve restare in isolamento, in condizioni di totale sicurezza”.

Sandra Zampa, sottosegretaria alla Salute, ha spiegato l’ok del ministero ai maxi ritiri proposti dalla Federcalcio per far ripartire da lunedì prossimo gli allenamenti collettivi. “Non devono capitare nuove positività – ha dichiarato la sottosegretaria, intervenuta a “La politica nel pallone” su Gr Parlamento – Questa soluzione tutela la salute di tutti i componenti del gruppo squadra chiedendo loro un grande sacrificio e un’assunzione di responsabilità della Figc”. “Se entri in una bolla sterile e stai alle regole non può esserci un nuovo contagio perché il virus non entra dalle finestre e non bussa alle porte, ma passa da persona a persona. Questa soluzione del ritiro mette al riparo la squadra e taglia la polemica sui tamponi: se tutti entrano sani non c’è bisogno di test ripetuti e dunque finisce la polemica sulla destinazione dei tamponi, che peraltro se vengono ripetuti continuamente possono irritare la mucosa ed essere fastidiosi”.