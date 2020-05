“Spadafora non ama il calcio, gli è più congeniale la danza”: l’attacco al Ministro

L’avvocato Pasqualin, a TuttoMercatoWeb, parla della ripresa della Serie A e delle incertezze del Protocollo: “Si percepisce un’insana attesa che succeda qualcosa. Il protocollo sanitario italiano disprezza l’esperienza tedesca secondo cui in caso di calciatori positivi verrebbero isolati solo questi. Qui invece si mettono le mani avanti con una pavidità incredibile volendo isolare l’intera squadra in caso di un positivo. A mio avviso al Ministro dello Sport sta antipatico il calcio e forse gli è più congeniale la danza. L’ostacolo è Spadafora, che non ama il mondo del calcio. Trovo altresì legittimo l’atteggiamento dei medici sportivi che non possono avere la responsabilità penale di eventuali contagi”.