Spadafora, oggi è il giorno ‘sì’: “Spero che la Serie A possa tornare, farò di tutto perché riprenda”

Cambia di nuovo idea il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, ma ormai non fa più notizia. Se solo due giorni fa il suo pensiero era: “Della ripresa del campionato non se ne parla”, oggi è in giornata ‘sì’ e si dimostra più favorevole alla riapertura. Due gli interventi pubblici, alla trasmissione Frontiere su Rai 1 e al Corriere della Sera. Passaggi, questi, ripresi da gianlucadimarzio.com.

“Spero che la Serie A possa tornare, sarebbe surreale se non fosse così. Il comitato tecnico-scientifico ha già dato l’ok per gli allenamenti individuali dal 4 maggio, mentre dal 18 sarà possibile svolgere sedute collettive se il comitato approverà il protocollo FIGC. Sono fiducioso perché era stato già presentato un buon lavoro, c’è stata qualche perplessità ma entro la fine della settimana avremo un responso”. Ha detto nel primo intervento.

“Farò di tutto affinché la Serie A possa riprendere in sicurezza, ma non so dire quando si potrà andare in campo. Nessuno vuole chiudere come in Francia”, ha riferito invece al Corriere della Sera.