Stadio senza tifosi? Il Seoul si arrangia come può: bambole gonfiabili sugli spalti [FOTO]

Il calcio è ripartito rigorosamente a porte chiuse per l’emergenza Coronavirus. Un problema insormontabile per tanti che vedono lo spettacolo penalizzato. Ma c’è chi si ingegna e studia le soluzioni più fantasiose per riempire in qualche modo i buchi sugli spalti. E’ il caso del Seoul FC, squadra sudcoreana che ha deciso di piazzare delle bambole gonfiabili sui seggiolini ma…a distanza. Ragazze di plastica, a grandezza naturale, con tanto di mascherina e cartelloni. La trovata ha funzionato visto che la squadra di casa è tornata alla vittoria dopo la sconfitta esterna dello scorso turno. Ma c’è chi ha visto un secondo fine dietro le bambole gonfiabili. Qualcuno, infatti, ha pensato che il club stesse promuovendo il sesso. Il Seoul ci ha tenuto a chiarire che l’uso di bambole era solo per creare un’atmosfera di euforia, ma si è comunque scusato sui social con chi riteneva il contrario.