La Stella Rossa di Belgrado è la prima squadra in Europa ad ottenere un titolo ai tempi del Coronavirus. Ma prima è anche la gioia da allenatore dell’ex Lazio e Inter Dejan Stankovic, tecnico della compagine serba che si è aggiudicata lo Scudetto dopo aver battuto per 5-0 il Rad. Il successo arriva con tre giornate d’anticipo. Con i 72 punti conquistati, infatti, l’undici campione non può più essere raggiunto dal Partinaz Belgrado secondo.