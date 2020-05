“Stop del campionato? Potrebbero esserci controversie legali per anni”, il presidente lancia l’allarme

Sono in corso valutazioni sulla ripresa dei campionati, dalla Serie A fino alla Premier League. Un pò alla volta riprenderanno gli allenamenti, ma c’è sempre più incertezza sul ritorno in campo per completare la stagione. L’obiettivo è giocare anche per evitare controversie legali, la conferma è arrivata direttamente Steve Parish, leader del Crystal Palace, ai microfoni del Times.

“È difficile parlare degli scenari che potrebbero essere aperti con la cancellazione del campionato. Le conseguenze potrebbero essere complesse e potrebbero portare a controversie legali che possono durare per anni”.